Acaba kim yalan söylüyor?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kiralar ve eksik yurt kapasitesi yüzünden barınma krizi yaşayan öğrencilere "Yalancısınız!" dedi. Ona göre öğrencilerin keyfi yerinde ve yalan söylüyorlar. Çünkü onun iktidarında 1 milyona yakın yurt kapasitesi sağlanmış.

Boyun Eğme gazetesi de Erdoğan söylediği rakamlar doğru mu, "Barınamıyoruz!" diyen öğrenciler yalan mı söylüyor diye araştırdı.

Gazetenin manşetinde, "Sonuç yalancıyı ortaya çıkardı. Ne yeterli yurt var, ne de öğrenciler rahat rahat barınabiliyor. Yeri gelmişken sizler için AKP yalanlarından küçük bir derleme yaptık. Ne diyelim. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" denildi.