Erdoğan 'Yüksek İstişare Kurulu'nu topladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, AKP'liCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Toplantıya, Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.

Dün Erdoğan ile ikili bir görüşme yapan Bülent Arınç, geçtiğimiz yıl kuruldan istifa etmişti.