AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Feride E. Tetik
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Adile Kaya
Dış Haberler
Haber Merkezi
Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz
Erdoğan, 'Ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu faizler düşecek, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: