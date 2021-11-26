Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz

Erdoğan, 'Ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu faizler düşecek, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katıyor. Bu ülke onların yönetimde sorumluluk üstlendiği dönemde gecelik yüzde 7 bin 500’leri bulan faizleri gördü mü?  Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı zamanları yaşadı mı? Bunları 18 yaş altı grup bilmez. Bu ülke onların döneminde bankaların içleri boşaltılarak milletin cebinden 100 milyarca doların çalındığı ihanetler gördü. Biz onlardan böyle bir ülke devraldık.

Partimiz kapatmaya çalışmaktan sokakları karıştırmaya ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu süreçte çalıştık çabaladık bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık. AKP iktidara gelene kadar Türkiye toplumsal olarak huzursuz, ekonomik olarak mahkumdu.

İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF’yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP’nin parti sözcü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF’nin dilinden anlar. Biz 23.5 milyar Dolar borcu Mayıs 2013’te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye… IMF ve Dünya Bankası üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara dünya ekonomisi 5’ten büyüktür diyerek karşı çıkıyoruz.

Ülkemizdeki mandacı siyasetçiler ise bu kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Var güçleriyle üzerimize geliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı politikamızdan geri döndüremeyecekler. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Ülkemizin ihracatını 36 milyar dolardan aldık 216 milyar dolara çıkardık. Ülkemizi 2008 ve 2019 krizi yılları dışında hep büyüttük.

'Ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz'

Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında milletin hayrına bir eser üretme gayretleri de olduğu görüşmemiştir. 

Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, küresel siyaset ve para baronlarının şantajıymış… Bunların hiçbiri insanımızın aşından geleceğinden daha önemli değildir. Bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz. Döviz Kuru üzerinden karanlık senaryolar üretmeye çalışıyorlar, bu mandacıların ülke ve milletin hayrına bir eser üretme gayretleri olduğu da görülmemiştir.

Türkiye 1970’lerin 90’ların Türkiye’si değil. Mandacı iktisatçılar ve siyasetiler de kabak gibi ortada kalır. Bay Kemal mandacı. Biz bunu terörle, darbecilerle mücadelemizde gördük. Onların yanında kimler vardı kimler. Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın havaya bakarak, ıslık çalarak başka mecralara yelken açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın."

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