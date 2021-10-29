'Erdoğan YSK'ya güvenmiyor, erken seçime gidecek'

AKP'den üç kez milletvekili seçilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kanal 42 Televizyonu’na eski partisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ programda, "AK Parti’de bir kopuş gözlemliyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"AK Parti’de kopuş yaşanabilir. Bazıları kerhen duruyorlar orada. Zaten iktidar partisi bugün devlet gücüyle ayakta durmuyor, devlet sopasıyla ayakta duruyor. AK Parti’nin oy yüzdesi daha çok düşecektir, sesler çok ciddi artmaya başlamıştır. Son dönemlerde zaten çok konuşmayacak milletvekillerini seçmeye çalışmışlardır. İktidar partilerinde konuşmayanlar makbuldür. Gördüğüm kadarıyla çözülmeler ocak ayından itibaren artar. Kasım ayı öncesinde erken seçim yapılacaktır. Aksi takdirde cumhurbaşkanı yüksek seçim kuruluna güvenmemektedir. 3. dönem aday olmama ihtimali vardır.

AK Parti artık, devlet sopasıyla ayakta duran bir mevtadır. Bütün seçmenlere sesleniyorum, AK Parti’ye artık destek vermeyin, büyük vebal altında kalırsınız, burası sizin ihtiyaçlarınızı gideremez."