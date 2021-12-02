Erdoğan 'yol yürümem' demişti, Bakan değişti: Yeni Bakan Nebati 'faiz' konusunda ne diyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam" sözleri sonrası Bakan Lütfi Elvan görevden alındı.
Elvan'ın yerine göreve Nureddin Nebati geldi.
Nebati, Erdoğan'ın söz konusu "yol yürümem" çıkışı sonrası Bakan Yardımcısı sıfatıyla yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.
Faiz konusunda Erdoğan'la aynı tutuma sahip olan Nebati, "Düşük faiz politikamız sonucu TL’ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez" demiş, "Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz" ifadesini kullanmıştı.
Nebati'nin 26 Kasım tarihli açıklaması şöyleydi: