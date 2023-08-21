Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız'

Yurttaşlardan sabırlı olmalarını ve ekonomiye dair attıkları adımların arkasında durmalarını isteyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin alım gücünü artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız" dedi.

Erdoğan, 3 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmelerin sabit olacağından kimse şüphe duymasın" diyen Erdoğan, "Son aylarda ülkemizin risk primindeki düşüş, yurt dışı borçlanma faizlerinde azalma ve rezervlerdeki iyileşme sonuç verdiğini gösteriyor. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğu her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

'Macaristan'la ikili ticaretimizi 6 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız'

Üç kıtanın tam merkezinde yer alan ülkemizin tarihi ve coğrafi açıdan potansiyelini kullanabilmesini sağladık. Türkiye'nin büyük ve kapsamlı bir gücü temsil ettiğini sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuzla da ispat ediyoruz.

Avrupa ile ilişkilerimiz karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde gelişiyor.

Dün Viktor Orban'ın davetiyle gerçekleştirdiğimiz Macaristan ziyaretimiz bunun örneğidir. Bu sene 3,5 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaretimizi en kısa sürede 6 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız.

'Adadaki emri vakilere ve hukuksuzluklara müsaade göstermeyeceğiz'

Bizim kimsenin egemenliğinde, petrolünde, altınında, yeraltı-yerüstü kaynağıyla işimiz yok. Binlerce yıllık dünyada sömürgecilikle anılmayan bir ülkeyiz.

Geçen cuma güne Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir.

Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu tavırlar sebebiyle bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır.

Komşularımızla olan ilişkilerimizi güçlendirmeye çalıştığımız bu dönemdeki müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz.

Garantör bir devlet olarak adadaki emri vakilere ve hukuksuzluklara müsaade göstermeyeceğiz.

Hayata geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğumuz devasa projelerle KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz.

Avrupa Birliği'nin yaptığı açıklama çok talihsiz. Mücadelemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit egemenliği ve eşit uluslararası statüsü tüm dünya tarafından teyit edilene kadar sürecektir.

Güney sınırlarımızda hayata geçirilmeye çalışılan oldu bittilerle ilgili de mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör örgütleriyle iş birliği yapan sözde müttefiklerimize bu kararlılığımızı kabul ettirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

'Afrika ile ilişkilerimizi geliştirmemizden rahatsız olanlar var'

Kuzey Afrika ve Afrika'daki dostlarımızla ilişkilerimizi ortak çıkarlar çerçevesinde geliştirmemizden rahatsız olanlar var.

Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi, krizden her iki ülkenin de en az zararla çıkması için samimi gayret gösteren tek devlet Türkiye'dir.

Pek çok konudaki somut başarılarımızla bu samimi yaklaşımımızı ispatladığımı düşünüyorum. Daha çok çaba harcayacağız. Biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz."

'Ekonomik gelişmelerin sabit olacağından kimse şüphe duymasın'

Her fırsatta altını çizdiğim gibi ülkemizin son 10 yılda maruz kaldığı siyasi saldırıya, terör örgütleri üzerinden organize edilen güvenlik tehditlerine ekonomik tuzaklarda eşlik etmiştir. 2018 yılından bu yana alenen ekonomimizi mahvetme hezeyanına kadar varmıştır. Mayıs seçimleri öncesinde de yine aynı senaryolar devreye alınmıştır.

Bu süreçte milyarlarca doların bilinçli bir şekilde piyasadan çekilmesine kadar nice oyunlar oynanmıştır. Milli iradenin tercihi Türkiye Yüzyılı'ndan yana olunca hevesler kursaklarda kalmış ancak ekonomiyi sarsmıştır.

Bugün Türkiye'nin ekonomik sorunları var ama hamd olsun bu sorunları aşacak potansiyelimiz ve programımız mevcuttur.

Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmelerin sabit olacağından kimse şüphe duymasın. Son aylarda ülkemizin risk primindeki düşüş, yurt dışı borçlanma faizlerinde azalma ve rezervlerdeki iyileşme sonuç verdiğini gösteriyor. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğu her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor.

Düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilen otomobil sektöründe 211 milyon lira ticari tedbir cezası verildi. Milletimizin lokmasına göz diken aç gözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bugünkü toplantımızda bu konuda atılabilecek ilave adımları da değerlendirdik.

'Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyoruz'

Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını mümkün olan üst seviyeye çıkarmaktır.

Kriz ikliminin ülkemize olan etkilerini ciddi ölçüde kontrol altına aldık.

Milletimizin alım gücünü artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız.

Esnafından, emeklisine tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmaları, güvenmeleri ve attığımız adımların arkasında durmalarını rica ediyoruz.

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