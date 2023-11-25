Erdoğan yine İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı: 'Marjinal grupların istismar malzemesi...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı"nı paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Planın titizlikle uygulanmasında devletimizin tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'ni de hedef alan Erdoğan, "Marjinal grupların ve sapkın akımların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin, kadınların hakları ve onlara yönelik şiddetle mücadeleye en küçük bir olumsuz etkisi olmamıştır. Çünkü mücadelenin asıl somut araçları, 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere hukukumuza derç ettiğimiz mevzuat ile zihinlerde gerçekleştirdiğimiz dönüşümdür. Gelenek-göreneklerimizin arkasına saklanarak kadınları ezen, onları hor-hakir gören taassupla da kararlı bir mücadele yürüttük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yine bugün, Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin ‘marjinal gruplar tarafından istismar edildiğini’ iddia ederek, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin kadın hakları açısından olumsuz bir yanı olmamıştır” demişti.