Erdoğan İstanbul Sözleşmesi kararını savundu: 'Çekilmenin olumsuz bir yanı olmamıştır'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşma yaptı.

‘Bazı çevreler’ tarafından "aile yapısına saldırı" olduğunu öne süren Erdoğan, kadına yönelik şiddetin "aile kurumuna ters" olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi aileyi yüceltme mücadelemizin parçası olarak görüyoruz. Aileye sahip çıkarak kadınların haklarını savunuyoruz" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından başlayarak bu konuda önemli bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini savunan Erdoğan, son 21 yıl içinde ‘sayması saatler alacak’ düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

İstanbul Sözleşmesi açıklaması

2012’de yasalaşan ve bazı ittifak ortaklarının karşı çıktığı 6284 sayılı ‘ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi’ kanunundan bahseden Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin ‘marjinal gruplar tarafından istismar edildiğini’ iddia ederek, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin kadın hakları açısından olumsuz bir yanı olmamıştır” dedi.

21 yılda çok sayıda ‘başarı hikayesi’ yazdıklarını ve bu hikayelerde kadınların da yer aldığını söyleyen Erdoğan “Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa onlar vatanımız için hayatlarını feda eden şehitlerimizin anaları, eşleri, başımızın tacı öğretmenler, 15 Temmuz gecesi elinde bayraklarla darbecilere direnen demokrasi neferleridir” dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kadınlar da hakikatlerin farkında olduğu için yürütülen istismar faaliyetleri taban tutamıyor. Tüm hayatları kendileri gibi davranmayanları tahkir etmekle geçenlerin, yaşam tarzı yaygaraları komiktir… Kadınların taleplerine önceliklerimizin en başında yer vereceğiz. Türkiye yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak. Şiddetsiz bir Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz.”