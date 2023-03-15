Erdoğan: 'Yıkıma yetişmek mümkün değildi, vatandaşlarımız serzenişlerinde haklı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Depremzedelerden daha önce "helallik" isteyen Erdoğan, bu defa "vatandaşlarımız serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır" dedi. Altılı Masa'yı hedef alan Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da emeklilik göndermesinde bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Yıkım öylesine büyüktü ki her binaya tek bir arama kurtarma personeli bile göndersek aynı anda hepsine yetişebilmek mümkün değildi.
- Yıkıntıların altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Hepsinin de acılarını yürekten paylaşıyor, kollarımızı ve kalbimizi sonuna kadar açıyoruz.
- Ölenleri geri getirmek elbette elimizde değil ama geride kalan vatandaşlarımızı hayata bağlamak için yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti içerisindeyiz.
- Hasar tespit çalışmalarında sona gelinmek üzere. Önümüzdeki 1 yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.
- Okulların hala kapalı olduğu Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da eğitimi başlatmak için hazırlıklar yapıyoruz.
- Milletimizin metaneti, sağduyusu, bize olan muhabbeti ve güveni karşısında diyecek söz bulamıyoruz.
- Deprem bölgesine seçim kampanyası başlatmaya gidenler bizim oradaki insanlarımızla aramızdaki muhabbeti, sevgiyi, güven ilişkisini anlayamaz.
- Ben bir tane başkan yardımcısı atadığımda 'bu ülke nasıl yönetilecek' demişti. Birden bin beş yüze kadar başkan yardımcısı atanabilirmiş. Altılı Masa'nın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak. Bunun için yeterince başkan yardımcısı olmak lazım. Bu millet bunu yutmaz, cevabını 14 Mayıs'ta size verir.
- Masanın altı üstüne geldi. Birileri önce masadan kalktı sonra her nasılsa oturdu veya oturtuldu. Nedeni ve nasılı bizi ilgilendirmeyen bu rezil kavganın ardından CHP'nin iki belediye başkanını da işin içine katarak zar zor adaylarını ilan ettiler.
- Sonunda “bay bay Kemal” birilerini öne sürmek yerine karşımıza çıkacak cesareti gösterdi. EYT'yi de çıkardık. Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum. İnşallah 14 Mayıs'a kadar altılı koalisyonun adayıyla demokratik bir şekilde yarışacak sonrada kendisine gereken koltuğu vereceğiz.