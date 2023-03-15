Erdoğan: 'Yıkıma yetişmek mümkün değildi, vatandaşlarımız serzenişlerinde haklı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Depremzedelerden daha önce "helallik" isteyen Erdoğan, bu defa "vatandaşlarımız serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır" dedi. Altılı Masa'yı hedef alan Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da emeklilik göndermesinde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: