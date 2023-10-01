Erdoğan, Yerlikaya'ya sahip çıktı: 'Görevini yaptı'

TBMM’nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı kapsamında Meclis Genel Kurulu'nun özel oturumunda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, İçişleri Bakanlığı önünde meydana gelen saldırı girişimi, emekli maaşına zam ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

'İçişleri Bakanı görevini yaptı'

Erdoğan, bu sabah Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen saldırı girişimine dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sahip çıkarak “İçişleri Bakanı görevini yaptı” cevabını verdi.

İsveç'in NATO üyeliği

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci üzerine sorulan sorulara ise Erdoğan, "Süreci takip edeceksiniz" dedi.

Yılbaşından önce zam olacak mı: 'İnşallah'

Emekli maaşlarına yapılacak zamlara ilişkin de Erdoğan’a soru soruldu. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın gerekenleri yaptığını söyledi.

Erdoğan, yılbaşından önce zam olup olmayacağına ise “İnşallah” diyerek yanıt verdi.