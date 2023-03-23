Erdoğan yeni yardımcısı olarak Bahçeli'yi ya da Kalın'ı mı düşünüyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam NTV canlı yayınında kabinesindeki 17 bakanın milletvekili ve büyükşehir belediye başkan adayı olacağını duyurdu. Erdoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da Ankara'dan milletvekili adayı olarak göstereceklerini açıkladı.

Gazeteci Murat Yetkin bugün YetkinReport'taki yazısında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Devlet Bahçeli ya da İbrahim Kalın isimlerini düşünüyor olabileceğini ifade etti.

Yetkin yazısında şunları kaydetti:

"Aday listeleri konusunda ilk el açan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. 22 Mart akşamı NTV canlı yayınında kabinesindeki 17 bakanın milletvekili adayı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını söyledi.

Ama asıl sürpriz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın adını vermesiydi. Fuat Oktay artık “siyasi formayı giyerek” koşacaktı.

Demek ki Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmeyi garanti sayan Erdoğan (ki Ak Parti kulislerinde bu konuda tereddüt görünmüyor, tahminler yüzde 52-53’ten başlıyor) Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak başka bir ismi düşünüyordu. 20 Mart’taki son görüşmede ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ikna etmiş olabilir mi? Ya da bu kadar zamandır sağ kolu sayılan sözcüsü İbrahim Kalın’ı mı düşünüyor yeni yardımcısı olarak? Binali Yıldırım 'son anda' milletvekilliği başvurusu yaptığına göre onu yardımcı olarak düşünmüyor, o da belli oldu."

AKP'de aday listeleri konusunda Erdoğan’ın en ciddi sıkıntısının "üst üste üç dönem milletvekili" olma sınırı olduğunu ifade eden Yetkin bu sınıra takılan 56 milletvekili arasında Yıldırım ve Hayati Yazıcı'nın da bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu ve aday listeleri

Aday listeleri konusunda işi en zor olan liderin Kılıçdaroğlu olduğu yorumunu yapan Yetkin şunları yazdı:

"Akşener’in kapıyı kapatması ardından Altılı Masadaki diğer dört partinin TBMM üyesi yapmak istediği isimleri, seçilebilecek yerlerden aday yapma sorumluluğu da onda.

Şimdiye dek CHP’de belli bir oranda ön seçim, ya da eğilim yoklaması yapılırdı. Ancak bu defa İttifak etkisiyle Kılıçdaroğlu bütün yetkileri elinde topladı.

İttifak üyelerinin seçilebilecek yerlerden CHP adayı gösterilme durumu CHP bünyesinde sıkıntıya yol açsa da 'Yeter ki Erdoğan seçilemesin' yaklaşımıyla şimdiye dek fazla ses yükselten olmadı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bazı CHP’lilerden milletvekilliği adaylığına başvurması, bazılarınaysa başvurmamasını söylediği kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu kazanırsa Altılı Masa çalışmalarında aktif rol alan Faik Öztrak, Muharrem Erkek gibi isimleri kabinesinde görebiliriz.

Kılıçdaroğlu’nun aday listeleri hazırlığındaki bir konusu da kadın milletvekili adaylarına yeterince yer verilip verilmeyeceği. Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin bu konuda ısrarlı olduğu biliniyor.

Dolayısıyla Ankara’daki üç boyutlu ve zamana karşı yarışın aynı şekilde CHP bünyesinde de sürdüğü söylenebilir."