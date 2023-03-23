AKP, Gökhan Zan'ı da ikna edememiş

Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giymiş Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan, deprem sürecinde Hatay’ın sesini duyuran isimlerden biri olmuştu. Dün İYİP’in grup toplantısına katılan Zan’ın parti rozetini genel başkan Meral Akşener taktı. Gökhan Zan’ın eşi Müge Uzun Zan da partiye katılmıştı. Akşener, Zan’la Hatay’da karşılaştığını ve partiye davet ettiğini anlattı.

Trabzonspor’un efsanelerinden olan ve spor hayatını teknik direktör olarak sürdüren Ünal Karaman da partiye katıldı. Karaman’ın Konya’dan aday gösterilebileceği belirtiliyor.

AKP çaba harcamış

Bu gelişmeler yaşanmadan Zan’ın AKP’den aday gösterilmesi için çaba harcandığı öne sürüldü. Sözcü yazarı Aytunç Erkin Gökhan Zan’ın İYİP’e katılacağını öğrenen iktidar cenahının hareket geçtiğini, Zan’ın AKP’ye katılması için yoğun baskı olduğunu yazdı.

Bu bilgileri süreci yakından takip eden bir siyasetçiden aldığını yazan Erkin süreci şöyle anlattı:

“Rozet takılacağı kesindi ama yine de ihtiyatlıydı. Son dakika bir müdahaleden ve ‘iknadan’ endişeliydi. Biraz sonra telefonum çaldı ve ‘Araca bindi, gidiyor’ dedi.”

AKP'nin ikna edemedikleri artıyor

AKP, en yüksek eleştirileri aldığı alanlardan ekonomiye bir çözüm bulmak için eski bakan Mehmet Şimşek’i yeniden göreve getirmek için yoğum mesai harcamış; ancak Şimşek, AKP’nin teklifini kabul etmemişti. Yeniden Refah Partisi’nin de ‘cumhur ittifakı’na katılması için yoğun mesai harcanmıştı. Ancak partinin genel başkanı Fatih Erbakan, seçimlere kendi aday ve partileriyle gireceğini açıklamıştı.