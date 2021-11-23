Erdoğan: Yav olmayacak erken seçim, Haziran 2023

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurda yaşanan büyük artışın ardından partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden istisnasız birinci çıktık. İttifaklarda da yüzde 50'nin altına hiç düşmedik. Şu anda ana muhalefet, muhalefet niye bu kadar yırtınıyor, çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. AK Parti ile MHP'nin başarısının önüne geçemeyeceğini biliyorlar. AK Parti dünya demokrasilerinde istisnai örneklerin en başında geliyor. 2023 haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız. İlginçtir hala erken seçim, yav olmayacak erken seçim. Haziran 2023.
- Ülkemizi CHP'nin yalanlarına terk edemeyiz. Türkiye'yi helalleşme deyip de bozmaktan lekelemekten başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz.
- Herkesi derleyip toparlayacağız. Yeminli Türkiye düşmanları, yeminli AK Parti ve Erdoğan düşmanlarının ne dediğine değil, bu büyük davanın mensuplarına bakacağız.