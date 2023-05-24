Erdoğan: Yasama, yürütme, yargı arasında güç çekişmesi yaşanmasına müsaade etmedik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması" adlı programda konuştu. Erdoğan, "Milletimiz güçlendirmiş parlamenter laflarını ayaklarının altına altı. Cumhur ittifakı ile yola devam dedi" şeklinde konuştu.
Toplantı sırasında yine video izleten Erdoğan, "Bay bay Kemal senin o teröristlerden ne farkın var? Onlar sana destek veriyorlar, sen kalkıp da 'sizin desteğinize ihtiyacım yok' diyemiyorsun" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları şöyle:
- Siz 53 aşan oy oranı ile Meclis'te bay bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğu Cumhur İttifak'ına vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı. Bu ne demektir, yasama organı olarak Cumhur İttifakı'nda biz varız. Ve milletimiz güçlendirmiş parlamenter laflarını ayaklarının altına altı. Cumhur ittifakı ile yola devam dedi. Eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti.
- Koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı 1 puan eden malum partiler, Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 40 tane vekil aldılar. Bu ne iştir. Hesap uzmanı imiş. Bununla CHP ayakta kalabilir mi?
- Milletimiz ekonomisini Londra'daki tefecilere, IMF komiserlerine teslim etmek isteyenlere hadi oradan demiştir. Ne diyor bay bay Kemal, 300 milyar dolar getirecekmiş. Ya senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar? Yanındakiler hesap uzmanı olsa ne yazar? Sen ne hesap biliyorsun, ne kitabın var! Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk unuttuk. Bunlar otellerin lobilerinde sözcüsü ve iyi partinin malum Merkez Bankası'nda görev yapan kişisi ile IMF komiserleri ile görüştüler. Bize IMF'ten borç alın diye tavsiyede bulundular. 2013'te ilişkimizi kestik biz IMF ile. Başbakanlığımız döneminde 135 milyar dolara çıkardık rezervimizi. Aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Siz bu spekülatörlerin oyunlarına bakmayın.
- Türkiye, eskiden devlet organları arasındaki çatışmadan çok çekti. Başbakanın önüne fırlatılan anayasa kitapçığının ülkemize milyarlarca dolar maliyeti oldu. Anayasa kitapçığını o zamanki başbakan sayın Ecevit ve ortaklarının önüne fırlatan; Kılıçdaroğlu ile kol kola dolaşan kişiydi. Bunlar bu ülkeye çok çektirdiler. İstikrarsızlığın bedelini tüm Türkiye ödedi. Gencimiz iş bulamadı, esnafımız siftah yapamadı, tüccarımız, sanayicimiz ürün satamadı. (Kılıçdaroğlu'na) Sen ne hesap biliyorsun, ne kitabın var!
- Yasama, yürütme, yargı arasında güç çekişmesinin yaşanmasına müsaade etmedik. Yasama yürütme ve yargının uyum içinde çalışmasını biz temin edeceğiz. Bunu sizlerin desteği ile yapacağız.
- 14 Mayıs'ta sadece Türk demokrasinin gücünü görmedik, aynı zamanda pek çok algı balonunun patlamasına da şahitlik ettik. İBB Başkanı, aman yarabbi! Ne açıklamalar yaptı. ABB Başkanı, birlikte ne açıklamalar yaptı! Şimdi bunların tamamını, pazar günü sandığa gömmeye hazır mıyız!
- Meclis'te oluşan tabloyu güçlendirerek 28 Mayıs'a taşımamız gerekiyor. Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilememiz lazım. Oyumuzu kullanacak irademizi göstereceğiz. Unutmayın, 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz CHP Genel Başkanı değildir, rehavettir, boş vermektir. 'Zaten öndeyiz, nasıl olsa kazanırız' duygusuna kendimizi kaptırmaktır.
- Bütün bunlar, Türkiye'ye atılan diktatörlük iftiraları ile yol yürümek istediler. Bizimle ilgili uluslararası basında psikolojik harekatlar vardı. Diktatörlük söylemlerinin safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Diktatör ikinci tura kalır mı?
- 14 Mayıs gecesi yalanlara şahit olduk. Daha sandıkların onda biri açılmadan basın mensuplarını toplayıp CHP Genel Başkanı'nı cumhurbaşkanı ilan ettiler. Geride olduklarını bildikleri halde öndeyiz, kazanıyoruz diyeler seçmenlerini kandırmayı denediler. Gece boyu bunu sürdürdüler. Şimdi çıkmışlar utanmadan, kandırdıysak CHP'lileri kandırdık, size ne diyorlar! Hatalarını kabul etmek, milletten ve CHP'li vatandaşlarımızdan özür dilemek yerine çamura yatarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar.
- Biz kimseyi ayrıştırmadık ve kimseye karışmadık. Yasakları kaldırdık, baskılara son verdik, hukuksuzluklara dur dedik. Kimsenin mezhebiyle, kılık kıyafetiyle ilgilenmedik asla. Herkesi kucaklamanın, toplumun tüm kesimlerinin özgürlük alanlarını genişletmenin gayretinde olduk. Eser ve hizmetlerimizle karşınıza çıktık.