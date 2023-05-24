Erdoğan: Yasama, yürütme, yargı arasında güç çekişmesi yaşanmasına müsaade etmedik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması" adlı programda konuştu. Erdoğan, "Milletimiz güçlendirmiş parlamenter laflarını ayaklarının altına altı. Cumhur ittifakı ile yola devam dedi" şeklinde konuştu.

Toplantı sırasında yine video izleten Erdoğan, "Bay bay Kemal senin o teröristlerden ne farkın var? Onlar sana destek veriyorlar, sen kalkıp da 'sizin desteğinize ihtiyacım yok' diyemiyorsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları şöyle: