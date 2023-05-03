Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Rize'de düzenlediği mitingde konuştu. Kürsüden yaş çay alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Kilo başına 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar.
- Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.
- Bu yıl yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz.
- Bunların hepsi LGBT'ci. AK Parti'nin böyle bir sorunu yok. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Ailemizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz.
- 75 yaşından sonra niçin kendi mezhep kökenini gündeme getirdiğini, niçin insanların işi ile ekmeği ile oynadıklarını sorun.
- Siyasi görüş için değil vatan için buradayız. Adamların bayrağı yok, vatanı yok, ezanı yok....
- 14 Mayıs akşamı özellikle burayı takip edeceğim.
Üretici en az 18 lira talep etmişti
Rize'de geçtiğimiz hafta eylem düzenleyen Çay Üreticileri Meclisi, "2023 yılı için üreticiyi hayat pahalılığına karşı koruyacak taban fiyat, 17 artı 1'dir. Destekleme bedeli ile birlikte taban fiyat 18 lira olmalı" demişti.