Erdoğan: Yangın alanlarına profesyonel olmayanlar alınmayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkını açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın profesyonel olmayanların artık yangın alanlarına alınmayacağını söyledi:

"5250 personel ile yangınlara etkin şekilde müdahale ediyoruz. Burada bir şeyi özellikle söyleyeceğim: Yangın mahalline görevli olmayanlar kesinlik alınmayacak. Çünkü bu işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar açabilir. Onun için de onları oraya almayacağız.

"196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor. Muhalefetin işi yangına körükle gitmek." diyen Erdoğan "Help Turkey" kampanyası üzerine de "Dezenformasyonla terör estirme kampanyası içindeler" diye belirtti. Ankara Cumhuriyet Savcılığı kampanyayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan ayrıca, "Anayasanın 169. Maddesi uyarınca “Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır. Başka amaçla kullanılamaz.” açıklamasında bulundu.