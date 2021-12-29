'Erdoğan ve Soylu, İmamoğlu'nu aday yapmak mı istiyor?'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İBB'ye yönelik İçişleri'nin teftiş kararına dair bir yazı kaleme aldı.

"Erdoğan ve Soylu vurdukça, muhalefet tabanında İmamoğlu‘nun karşılığı artıyor" diyen Zeyrek, "İki isim de 2019 Nisan ayından bu yana vurdukça İmamoğlu‘nu siyaseten büyüttüklerinin farkına varacak kadar deneyimli isimler" ifadesini kullandı.

Zeyrek, "Bunu bile bile İmamoğlu‘nu hedef tahtasına koyduklarına göre ya artık siyaseti okuyamıyorlar ya da millet ittifakının İmamoğlu’nu aday göstermesini istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.