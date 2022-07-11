Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Suriye’deki durumun yanı sıra Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.

Görüşmede, Suriye’deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının da geldiğini söyledi.