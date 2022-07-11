Erdoğan ve Paşinyan telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefonda görüştü

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verilen önem vurgulandı.

Bu çerçevede ayrıca, Özel Temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentiler ifade edildi.

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