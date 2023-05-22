Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşma sırası belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına yönelik adayların propaganda konuşmalarının sırası kura sonucu belirlendi.

Buna göre, 24 Mayıs Çarşamba saat 21.00 ile 21.10 saatleri arasında Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 21.11 ile 21.21 saatleri arasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu propaganda konuşmasını yapacak.

Propaganda konuşmalarının ikinci günü olan 27 Mayıs Cumartesi ise 17.39 ile 17.49 arasında Kılıçdaroğlu, 17.50 ile 18.00 arasında ise Erdoğan konuşacak.