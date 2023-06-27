Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak bayramın tüm Filistin halkı ve İslam Alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria’da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirterek Cenin saldırısında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye olarak Mescid-i Aksa’nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edileceğini ifade etti."