BM Genel Sekreteri Bakan Fidan'ı aradı: Gündem tahıl koridoru

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye’ye yönelik insani yardımlar ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye’ye yönelik insani yardımlar ele alınmıştır" denildi.