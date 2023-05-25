Erdoğan ve Bozdağ arasında krize neden olmuştu: Mahkemeden ara karar

Hakimler Savcılar Kanunu’na göre Yargıtay ve Danıştay üyelerine ödenen ek tazminat memur aylıklarına uygulanan katsayısı 40 bin ek gösterge rakamı ile çarpılırken birinci sınıf hakimler için ödenen ek tazminat memur aylıklarına uygulanan katsayı 15 bin ek gösterge rakamı ile çarpılıyor.

Askeri hakim yargıya başvurdu

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda birinci sınıf askeri hakim statüsünde Hukuk Hizmetleri Başkanı olan Mehmet Yüzbaşıoğlu ise bu konuyu yargıya taşıdı. Kendi maaşının da Yargıtay ve Danıştay üyeleri için ek gösterge ve ek tazminat oranı üzerinden maaşının hesaplanarak ödenmesi talebiyle Ankara 25. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Dosya AYM’ye gidecek

Mahkeme Yüzbaşıoğlu’nun açtığı davaya ilişkin 18 Mayıs tarihinde bir ara karar oluşturdu. Kararda davacı gibi birinci sınıf olan hakimlerle "Danıştay ve Yargıtay üyeliğine seçilen kişiler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini, birinci sınıf hakimlerin de Danıştay ve Yargıtay yeterliliğinin bulunduğunu bu nedenle ayrım yapılmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu" belirtti. Yasanın iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve yardımcılar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek bu düzenlemeye karşı olduklarını belirtmişti. Bakan Bozdağ, “Şimdi biz Yargıtay ve Danıştay’a zam yapıyoruz. Ancak alt kademeye yapılmazsa bu durum tepki çeker. Sistemin yükünü ilk derecedekiler çekiyor. Bu düzenleme ile maaş rejim sistemi bozulacak, bu da sıkıntı olur. Lütfen bu düzenlemeyi onaylamayın, sıkıntı olur. Şimdi herkes beni suçlayacak. En kötü bakan olarak anılmak istemiyorum” demişti.