Erdoğan ve Biden Roma'da bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, büyükelçiler krizinin ardından ilk kez, G20 Liderler Zirvesi için bulundukları İtalya'da bir araya geldi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın başkent Roma'da ev sahipliğini yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi gerçekleştirildi.

Türkiye saatiyle 12.15'te başlayan görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi. Biden başka bir gazetecinin Türkiye'nin Rusya'yla yakın ilişkilerde olup olmadığına ilişkin sorusunaysa yanıt vermedi.

Basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da katıldı. Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. F-16, F-35 krizinin yanı sıra Suriye ve Libya'nın da ele alınacağı düşünülen görüşmenin 20 dakika sürmesi bekleniyordu.

Erdoğan ve Biden daha önce 14 Haziran’da NATO Liderler Zirvesi kapsamında bulundukları Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelmiş ve görüşme 90 dakika sürmüştü.