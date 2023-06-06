Erdoğan ve bakanları Anıtkabir'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanları, ilk "Kabine Toplantısı" öncesi Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyeleriyle huzurunuzdayız. Bugün ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıkıyoruz. 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Emanetiniz Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz."

Erdoğan, "yeni kabinesini" bugün ilk kez topluyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılacak. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları "Millete Sesleniş" konuşmasıyla açıklayacak. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.