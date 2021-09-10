Erdoğan: Türkiye'yi yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’taki toplu açılış töreninde konuştu. "Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık" diyen Erdoğan, "İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Her dönemde olduğu gibi afetler sırasında da birileri milletin yüreğindeki acıyı kendi kısır çekişmelerine alet etmenin peşine düşmüştür. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine hamdolsun milletimiz itibar etmemiştir.

Milletimizin gönlündeki yerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız adımda dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak hedeflerimize yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, çok ciddi siyasi, ekonomik, sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kalırken, kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik.

'Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu'

Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz.

'Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık'

Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yoktur. Türkiye'de bugüne kadar demokrasi, özgürlük, hak, adalet, yatırım, iş, aş, eser, hizmet adına ne yapılmışsa altında bizim imzamız var. Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olan yine biziz. Ödenecek tüm bedelleri ödedik, yapılacak tüm fedakarlıkları yaptık, artık bunların hasılasını toplama, büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir.

Salgın şartlarına rağmen inşası süren yatırımları devam ettirdik, bitenleri de hizmete aldık. Bir yandan da yeni projelerin temelini attık. Bugün burada Kahramanmaraş'a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eserin toplu açılış törenini yapıyoruz."