Erdoğan: Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- İBB Başkanı'nı Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış. 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Fatih kim, sizler kim? Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun. Duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun.
- Bir taraftan duvarlarımızı 'Zulüm 1453'te başladı' diyerek kirletenler, diğer taraftan Bezmialem Valide Sultan Camii'nin içine bira şişeleriyle girmek suretiyle, oradan Taksim'e yürüyenler... Meral Hanım, sen bunlarla berabersin.
- Ülkemize yönelik operasyonların tamamında birlik ve beraberliğinize sahip çıkarak bizlere güven verdiniz. Bu topraklarda fitne ateşini körüklemek isteyenler, karşılarında Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin ferasetini buldu. Türkiye'yi Suriyeleştirmeye çalışanlar, karşılarında birbirini Allah için sevenlerin dayanışmasını buldu.
- Bizler yıllarca örselenmiş, yıllarda öz yurdunda garip öz vatanında parya muamelesi görmüş bir milletin umudu olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti milletin partisidir. AK Parti, fabrikada ter döken işçilerin, tarlada çalışan çiftçilerin, helal rızık peşinde koşan babaların, bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş emeklilerin, gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan alimlerin, geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir.