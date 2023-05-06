Erdoğan: Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de mitingde konuştu. "Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm" diyen Erdoğan, "Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletim karmıştır" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- "50 bin insanımızı toprağa vermiş olsak da yaralarımızı sarıyoruz. Yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına başladık. 837 bin 500 çadırın, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. Temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 sayısına ulaştık. Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun. Onları asla sahipsiz bırakmayacağız.
- Havalimanından buraya gelene kadar hariç; resmi rakam şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay bay Kemal, Kayseri ne diyor?
- Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletim karmıştır. Kayseri'yle sökülmez ip ile bağlıyız. Biz sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri birlikte verdik. Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllı 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervi 115 milyar dolara ulaştı.
- Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm. 2013'te IMF'i bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü bunlar otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne kaybettik. Başbakanlığım döneminde bir arada 135 milyar dolara çıkmıştı.
- Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Mesela ev hanımlarımızı primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe de kredi destekleriyle yanında olacağız.
- Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak.
- Merkez Bankası rezervimiz de şu an itibarıyla 115 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıkmıştık. Yeniden o rakamları yakalayacağız. İstihdamını 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan, turizm geliri her yıl artan bir Türkiye varsa, depreme rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen ekonomisiyle bir Türkiye gerçeği varsa bunu sizlerle birlikte sırt sırta vererek başardık.
- 17-25 Aralık FETÖ kumpasına neden ortak oldun? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir."