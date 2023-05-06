Bakan Nebati'den muhalefete: Rest çekiyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in programına konuk oldu. Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli adını koyduğumuz paradigmalar seti, aslında Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yola inanan bir bakanı olarak, o yol çerçevesinde çizdiğimiz bir set" dedi.

'Heterodoks politika ortaya koyuyoruz'

Bakan Nebati, "Ortodoks politikadan ayrışıp heterodoks politika ortaya koyuyoruz. Bunun Türkçesi şu; nasıl ki Cumhurbaşkanımız 'dünya 5'ten büyüktür' diyerek meydan okuyorsa, bizim de Türkiye Ekonomi Modeli onların da bize dayattıkları reçetelere karşı fakat onların da uyguladıkları politikaları uygulamaya başladığımız bir süreç" diye devam etti.

Muhalefete seslenen Nebati, "Geçen yılın başında skeçlere konu olan, dalga geçilen duruşumuzu şimdi başarısının sonuçlarını görünce şimdi ben de onlara rest çekiyorum. Madem ki siz tekrar Ortodoks politikaya dönmeyi düşünüyorsunuz, bu durumda faizleri tekrar artıracak mısınız?" İfadelerini kullandı.

'Faiz artırımının şu anda Türkiye'de bir karşılığı yok'

Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Faiz artırımıyla işlerini çözebileceklerine inanmışlar. Faiz artırımının şu anda Türkiye'de bir karşılığı yok. İş dünyasında bugün Merkez Bankası faiz oranlarının artırılmasında bir karşı duruş sergiler.

Toplumu kandırıyorlar. Bizim çözüm önerilerimiz cebimizde. Aksaklık varsa seçimden sonra 5 yıl içinde her tür güncellemeyi yapacağız. Kesinlikle hiçbir şartta faiz artırmadan bu işi çözeceğiz. Enflasyon sorununda da vadeye yayılarak, büyümeden taviz vermeden, şirketleri ve esnafları bitirmeden yolumuza devam edeceğiz. Deprem felaketine rağmen istihdamı artıracağımızı, işsizliği azaltacağımızı iddia ediyorum."