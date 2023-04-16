Erdoğan: Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız" dedi.

Erdoğan "Suriye'nin veya Irak'ın kuzeyinde hava gücüyle, kara gücüyle, asimetrik silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken, biz asla güvende olamayız" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz" diyen Erdoğan "Terör emperyalistlerin Türkiye'nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Bu çözülmeden ülkemizin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşması mümkün değil. Benim milletim teröristlerle kol kola gezenlere, teröristlerle beraber hareket edenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir" diye konuştu.

Erdoğan deprem bölgesine ilişkin ise "1999 öncesi inşa edilen binaların depreme mukavemetinin düşük olduğunu gördük. Ülke genelinde 311 bin binada 872 bin bağımsız kısım kullanılamaz hale geldi" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı "Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor" ifadelerini kullandı.