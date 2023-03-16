Erdoğan TDT zirvesinde konuştu: 'Ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu'

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlendi.

Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada Maraş merkezli depremlerde 49 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Erdoğan "Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Bu toplantının başarılı şekilde organize edilmesinde siz dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

'Ata yadigarı çadırlar'

Erdoğan şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın gözlemi üyesi Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aramızda bulunmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu göstermiş olacağız. 11 şehir eşine az rastlanır afetle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bugün Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olduk. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle deprem bölgemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır.

Depremin yaralarını en kısa sürede saracağız. 319 bin toplamda 610 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz."

Erdoğan konuşmasında Ukrayna'daki savaşa ilişkin de "Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.