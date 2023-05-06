Erdoğan 'tatlı rekabet' mesajından saatler sonra Millet İttifakı'nı hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de seçim mitingi düzenledi. Mitingden saatler önce "Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim" mesajını paylaşan Erdoğan, kürsüde Millet İttifakı'nı hedef aldı.

"CHP LGBT'cidir, İyi Parti LGBT'cidir, HDP LGBT'cidir, yanlarındaki de LGBT'cidir" ifadeleriyle nefret dilini kullanmayı sürdüren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendi şehirlerine hizmet etmek dışında her şeyi yapan, şehir şehir dolaştırılarak sahne verilen belediye başkanları var ya onların da sesi çıkmıyor. Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için gece gündüz çalışan medya kuruluşları bırakın ses çıkarmayı terör örgütlerine methiyeler düzüyor. Koaliyon masası adeta teslimiyet masası haline dönmüş durumda."