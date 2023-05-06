AKP'li milletvekili adayından Erdoğan'a: Yeri geldiğinde masayı ikiye bölerim

AKP Elâzığ 1. sıra milletvekili adayı Erol Keleş, 3 Mayıs’ta Keydanlılar Parkı’nda partisinin destekçileriyle bir araya geldi. Keleş, Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağını ve bakanlık isteyeceğini söyledi.

Erol Keleş şöyle konuştu:

"Burada güçlü bir şekilde, Cumhur İttifakı olarak; 5-0, biz Meclis’e gideceğiz. Ve ben söz veriyorum. Cumhurbaşkanı’nın karşısına çıkacağım; başım dik, alnım açık olarak buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir. Ben, yeri geldiğinde; masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam, masayı ikiye de bölerim." (ANKA)