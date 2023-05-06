AKP'li milletvekili adayından Erdoğan'a: Yeri geldiğinde masayı ikiye bölerim

AKP'li aday, 'Cumhurbaşkanı’nın karşısına çıkacağım, bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir, yeri geldiğinde masaya yumruğumu da koyarım, masayı ikiye de bölerim' dedi.

Haber Merkezi

AKP Elâzığ 1. sıra milletvekili adayı Erol Keleş, 3 Mayıs’ta Keydanlılar Parkı’nda partisinin destekçileriyle bir araya geldi. Keleş, Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağını ve bakanlık isteyeceğini söyledi.

Erol Keleş şöyle konuştu:

"Burada güçlü bir şekilde, Cumhur İttifakı olarak; 5-0, biz Meclis’e gideceğiz. Ve ben söz veriyorum. Cumhurbaşkanı’nın karşısına çıkacağım; başım dik, alnım açık olarak buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir. Ben, yeri geldiğinde; masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam, masayı ikiye de bölerim." (ANKA)

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