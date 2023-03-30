Erdoğan taraftarı grup sokak röportajına saldırdı

İstanbul Üsküdar'da gerçekleştirilen sokak röportajında Lale Duman Akın isimli muhabir ve soru yönelttiği genç çevredekilerin saldırısına uğradı. "Cumhurbaşkanı adaylığı" konusunda sorular yönelten muhabir bir gence mikrofon uzattı.

Genç yurttaş, "Bu ülkede her şey satıldı. BMC'den tut da Kütahya Şeker Fabrikası, Beykoz Deri Kundura Fabrikası... 20 yıldır ülke satılıyor. Kanal İstanbul sadece Katar için yapılmış. Rant sağlamak için yapılmış bir şey. Depreme mesela kader diyorlar. Önce tedbir almadıysak buna kader diyorsak bu kader değildir. Cahillerin olduğu bir ülkede dini satıyorlar. Tedbirini aldıktan sonra tevekkül edersin. Ben de elhamdülillah Müslümanım. Ülkede cahiller bolsa din satılır mutlaka. Din tüccarlığı yapıyorlar. Adama sırf namaz kılıyorlar diye oy verenler var" dedi.

Çevrede kalabalık oluşturan gruptan bir gerici gence yaklaşarak, "Namaza karşı mısın?" diye sordu. "Namaza karşı değilim ama namaz üzerinden..." diyen gencin sözlerini tamamlamasına izin vermeyen kişi, hakaretler savurarak "Sen manyak mısın? Geri zekalı" dedi.

Araya girerek kitleyi sakinleştirmeye çalışan muhabirse tartaklandı.