Erdoğan spor kulüplerine ve şirketlere 'konut' çağrısını yineledi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Adıyaman'da kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Burada, Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin konuşan Erdoğan, "8 uçak, 26 helikopter ile yangına müdahale ediliyor. Toplam 1500 hektarlık alanın etkilediği yangının can kaybına neden olmaması için tüm tedbirler alındı. Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız. Ülkemizdeki yangınların maalesef büyük bir bölümü insan kaynaklı çıkıyor. Tüm vatandaşlarımı bu yaz günlerinde daha dikkatli davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde 'deprem konutlarının hızla yükseldiğini' söyleyen Erdoğan, "Konutlarımız sıfır atık uyumlu, güvenli ve iklim dostu olarak inşa edilecek. Vatandaşlarımız gönül huzuruyla evlerinde oturacak. Bu imtihanda alnımızın akıyla çıkacağız. Buradan bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedeler için harekete geçmesi için çağrı yapıyorum. Gelin bu ağır yükü beraber kaldıralım. Temelini attığımız konut ve işyerlerinin ve kavşağın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.