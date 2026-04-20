Erdoğan: 'Sosyal medya kanalizasyona döndü', 'Okul-kolluk işbirliğini artıracağız'

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlarıyla düzenlediği “kabine” toplantısının ardından açıklama yaptı.

Geçen hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarına dair konuşan Erdoğan soruşturmaların “hiçbir detay atlanmadan” sürdürüldüğünü söyledi.

“Dijitalleşme ve küreselleşmenin sebep olduğu sıkıntıların gençlerimizi de etkisine aldığı görülüyor” diyen Erdoğan “ABD'de gerçekleştirilenler başta olmak üzere dünyadaki benzer saldırılara baktığımızda faillerin amaçlarından birinin toplumu terörize etmek olduğu ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı.

Medya ve muhalefeti hedef aldı

Bazı medya organları ile siyasetçileri “saldırganların amacına hizmet etmek”le suçlayan Erdoğan “Üzülerek ifade etmek isterim ki bu süreçte kimi medya organlarımız kimi siyasetçilerimiz pedagojik açıdan sorunlu beyanatları ile bilerek veya bilmeyerek saldırganların amacına hizmet etmiştir" dedi.

"Daha olay anlaşılmadan hükümetimize karşı bir kampanya başlatılmasının hangi haklı gerekçesi olabilir?" diyen Erdoğan "Milletçe yüreğimiz yanıyor ama ana muhalefetin aklına ilk ramazan etkinliklerini eleştirmek geliyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan “Nedir bu aceleniz? Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik etmek, öğrencilerimiz arasında korku yaymak sorumsuzluktur. Kimsenin öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tedirgin etmeye hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

'Okul-kolluk işbirliği artırılacak, internette varlığımızı güçlendireceğiz'

"Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Burada en küçük bir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır” diyen Erdoğan okul-kolluk işbirliğini artıracaklarını, silah sahipliğinin sınırlandırılması için düzenlemeler yapacaklarını söyledi. Erdoğan konuşmasında “sosyal medyanın kanalizasyona döndüğünü” söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Özellikle bazı dijital paylaşım uygulamalarının çocuklarımızın zihnini ifa ettiği, sosyal medya programlarının kanalizasyona dönüştüğü bir dönemi yaşıyoruz.

Önümüzdeki dönemde sosyal ağ platformlarında kimlik doğrulama ve bilgi paylaşma yükümlülüğünü getireceğiz.

Sosyal medya ve dijital iletişim platformlarında yalan, manipülatif ve zararlı içerik yayan hesaplarla ilgili gerekli önlemleri aldık.

İnternetin karanlık dehlizlerinde görünür görünmez varlığımızı yapay zekadan da istifade ederek daha da güçlendireceğiz.

Okul-kolluk işbirliğinin artırılması, yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi yine bu süreçte atacağımız adımlardan biri olacaktır.

Veli Randevu Sistemi'ni daha etkin hale getireceğiz. Dijital bağımlılıkla mücadelede velilerimize yönelik destek ve danışma hattını devreye alacağız.

'Aileyi merkeze alan yapımlara daha fazla yer verilmeli'

Suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü, etkileyici, cezadan muaf hatta saygın biri olarak gösterilmesi gençlerimizin gerçeklikle bağını zedeliyor.

Haber bültenlerinde failin suç yönteminin ayrıntılı verilmesi, saldırı görüntülerinin tekrar tekrar servis edilmesi çocuklarımızda taklit riskini büyütüyor.

RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla özellikle ekranda şiddet ve yozlaşma meselesinin üzerine daha tavizsiz gitmekte kararlıyız.

Şiddeti özendiren, çarpık ilişkileri meşrulaştıran yapımlardan ziyade aileyi merkeze alan, iyiliği teşvik eden yapımlara daha fazla yer verilmeli.

‘Silah sahipliğinin sınırlandırılması için ek düzenlemeler’

Dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen ateşli silah sahiplerine, silahın çocuk tarafından ele geçirilmesi halinde verilecek cezayı artıracağız.

Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız.

Bu alanlarda kapsamlı bir politika belgesini ve eylem planını hayata geçireceğiz."