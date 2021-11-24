Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Salgını her alanda çok derinden hissettik. Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Küresel emtia fiyatlarındaki olağandışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi. Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor" diyen Erdoğan, "Bu senenin bakanlar görüş alışverişinde küçük işletmelerin desteklenmesi ele alınacak. Çalışma grupları tarafından geliştirilen politikaların uygulanması da son derece önemli" ifadesini kullandı.