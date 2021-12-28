Erdoğan: Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bilimin hamisi olduk

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
-
Doğu ve Batı kavramlarını yaşadığımız coğrafyayı düşünerek ele alıyoruz. Ömer Hayyam'lar, Farabi'ler, Biruni'ler bizim medeniyetimizin insanlarıdır. Geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız ama geçmişten günümüze köprü kurmazsak geleceğimizi göremeyiz. Yapmamız gereken üzerimize düşenleri yerine getirmek, çalışmak, üretmektir.
-
Her zaman ifade ettiğimiz gibi yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu toprakların bereketine güveniyoruz. Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bilimin hamisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bilim Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının teminatıdır. İnovasyonun özellikle ünivesitede, teknoloji geliştirme bölgelerinin niteliğini de artırdık.
-
Rahmetli Cemil Meriç, 'Bilgi sonu gelmeyen bir fetihtir' diyor. Biz bu fetihler için Fatih'ler yetiştirmeyi istiyoruz. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivalinde yarışmalara katılan gençlerimiz geleceği dizayn edecek gençliktir. Ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir.
-
Bütün ömrünü bilime adayan ve bilim tarihi alanında çok ciddi çalışmalar yapan Fuat Sezgin adına yeni burs programı başlatıyoruz. Yüksek lisans, doktora ve sonraki süreçlerde bilim alanında çalışma yapan hocalarımıza burs vereceğiz.
-
Ülkemiz teknolojisini daha ileri taşıyarak gayretlerinin meyvesini alacaktır. Türkiye küresel yenilik endeksinde 10 basamak yükselerek 41'nci sıraya yükseldi. İlk 50'de en çok artış gösteren ülke olduk. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek, bu hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum: Bizi izlemeye devam edin.
-
Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. İhracatta geçen ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir.