Erdoğan: Siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar

Erdoğan, 'Siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler ama bölücü örgütün uzantıları ile yol yürümekten çekinmezler' diye konuştu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da partisinin İl Danışma Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ankara'nın konforunda siyasetçilik oynamaktan, altlarına serilen makam koltuklarına siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka dertleri yok. Bu muhalefet güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, güya belediye başkanlığı yapıyorlar ama siyasi hırslarından başka bir şey gözlerini görmüyor. Siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler, Cumhuriyet'i biz kurduk derler ama bölücü örgütün uzantıları ile yol yürümekten çekinmezler. 

Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş, ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar."

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