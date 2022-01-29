AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da partisinin İl Danışma Toplantısı'nda konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
soL - İstanbul
Dış Haberler
Haber Merkezi
yavuz karamahmutoğlu
Erdoğan: Siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar
Erdoğan, 'Siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler ama bölücü örgütün uzantıları ile yol yürümekten çekinmezler' diye konuştu.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da partisinin İl Danışma Toplantısı'nda konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle: