Erdoğan: Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.

Türk Kızılay mensuplarına teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanlığa hizmet yolunda vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyor, her birini şükranla yad ediyorum. Türk Kızılay'ı ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Kızılay'ımızın simgesi olan kırmızı hilal, herhangi bir sebeple dara düşen tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor, yüreklerine inşirah veriyor. Kurumumuz başarılı faaliyetleriyle bir buçuk asrı aşan köklü birikimi, tecrübesi, yetişmiş personeliyle çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır."

Erdoğan, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ın ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldığını iddia ederek, "Fedakarlık timsali Kızılay personelimiz, bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için gerçekten olağanüstü çaba harcadı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz Kızılay'ın bu gayretlerinin en yakın şahididir" ifadelerini kullandı.

'Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekir'

Türk Kızılay'ın devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olduğunu söyleyen Erdoğan, Kızılay'a sahip çıkmanın tüm kesimleriyle 85 milyon olarak herkesin görevi olduğunu öne sürdü.

Erdoğan, videolu mesajında şöyle devam etti:

"Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmaları için her kademedeki Kızılay personelimize ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneğimizin Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."