Kızılay'a bağışlanan kurbanlık sayısı 42 binden 14 bine düştü

6 Şubat depremlerinde çadır ve gıda satışıyla gündemden düşmeyen Kızılay'da başkan Kerem Kınık istifa etmişti.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, halkın güvenini yitirdiği Kızılay'daki skandallar kuruma yapılan yardım ve bağışlarda da ciddi oranda düşüşe neden oldu. Her yıl kurban bayramı öncesinde binlerce kişinin kurban bağışı yapmak için sıraya girdiği Kızılay'a bu yıl Türkiye geneli sadece 14 bin hisse kurban bağışı yapıldı. Oysa geçen yıl kurban bayramında Kızılay'a ülke genelinde 42 bin hisse kurban bağışladığı tespit edildi.

Kan bağışı da düştü

Kızılay'ın, Et Süt Kurumu'na her yıl kesim için yetki verdiği, bu yıl ise Kızılay tarafından kuruma sadece 2 bin hayvan kesimi yapılmasına dair yazı gönderildi. Kurban bağışı 3'te 2 oranında düşen Kızılay'a sadece kurban yardımları değil nakli ve aynı yardımların da yüzde 60 oranında düştüğü, kan bağışlarında bile önemli oranda azalma yaşandığı bildirildi.