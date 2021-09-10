Erdoğan: Siyasette kadınların hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları Eğitim ve İstişare Kampı'na video mesajla katıldı.

Erdoğan "Ülkemizde eğitimden iş hayatına her alan gibi siyasette de kadınlarımızın hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağlamıştır" dedi ve "Kadınların siyasette bu derece güçlü konuma gelmesine karşı sergilenen direnci AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak sizlerle birlikte verdiğimiz mücadeleyle kırdık" ifadesini kullandı.

Erdoğan, AKP'li kadınlara "Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönüle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyor" diye seslendi.

Muhalefeti hedef alan Erdoğan "Ne kadar bizi takdir ederlerse etsinler diğer partilerin kadına bakışının hala çarpık, riyakar, kibirli olduğunu yaşanan pek çok örnekten sizler de görüyorsunuz. Taciz, tecavüz, aşağılamanın, istismarın kol gezdiği parti teşkilatı, belediye, meclis grubunu düzeltmek için en ufak adım atmayan partilerin derdi kadın da değildir, insan da değildir. Bunların tek derdi çıkarlarını, bireysel siyasi ajandalarını korumaktır. Kadını bizim gördüğümüz gibi eşref-i mahlukat, anne, eş, evlat, hayatın her alanında birlikte yürünecek yoldaş olarak görselerdi bu çirkinliklere engel olurlardı. Türkiye'yi 19 yılda cumhuriyet tarihinde tamamında yapılanların 5-10 katı hizmete kavuşturan bir parti olarak kadınlara hayatın her alanında sağladığımız kazanımları milletimize iyi anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "AK Parti'nin milletimize yapacak daha çok hizmeti vardır. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışamayanların yarışı başka zeminlere çekme tuzağına düşmeden 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.