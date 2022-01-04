Erdoğan: Siyaset kapısı hacet kapısıdır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından notlar şöyle:
- Siyaset kapısı hacet kapısıdır. Derdi, sıkıntısı, kalemi ve teklifi olan herkesin ilk çalacağı kapının AK Parti teşkilatları olmasından daha tabii bir şey yoktur.
- Elbette her talebi karşılamak mümkün değildir. Derdine çözüm bulunabilecek vatandaşın sıkıntısını gidermek zaten boynumuzun borcudur. Bunun mümkün olmadığı durumda ise talep sahibi vatandaşımıza durumu izah ederek onun gönlünü almak, irtibatı sürdürmesini sağlamak da en başta gelen görevimizdir.
- Biz her zaman teşkilatlarımıza kibri, büyüklenmeyi, ayrımcılığı, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen bir partiyiz. Genel Başkanından mahalle sorumlusuna kadar, AK Parti’yi temsil eden hiç kimsenin davamızın bu vasfına zarar vermeye hakkı yoktur.
- Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız. Kurdaki köpük gibi enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız. Kurdaki dalgalanma ve fahiş fiyatlar önümüzdeki çakıllar.
- CHP'nin başındaki zat, herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal, yarın 2000 civarındaki muhtarımla bir arada olacağım. Muhtarlarla nasıl bir arada olunurmuş sana da bunu göstereceğim.
- Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış, okul öncesi eğitimini eleştiriyor. Hatta hakaretlerini doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Neymiş? Dinini öğrenen çocuklar, üniversiteye gidince fiziğin f'sini bilmiyormuş. Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değil çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin.
- Asıl gerici olan sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz?