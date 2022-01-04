Bahçeli'den AKP içine müdahale: Üç ismi açık açık hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP içindeki gerilimde doğrudan taraf olmasına ilişkin en açık örneklerden biri bugün yaşandı.

Süleyman Soylu'ya AKP'nin sahip çıkmadığı dönemlerde dahi sahip çıkan açıklamalarıyla bilinen Bahçeli, İBB teftişi adımı sonrasında "yalnız" kalan Soylu'ya destek çıktı, AKP içinde bu hamleyi eleştirenleri hedef aldı.

Bahçeli'nin açıktan hedef aldığı AKP'liler Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partinin MKYK üyesi Şamil Tayyar ve Bülent Arınç oldu.

"Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir" diyen Arınç'a "Sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum; siyasete devam etmek için CHP’de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV ekranlarında mı arıyorsun?" sözleriyle yüklenen Bahçeli, Numan Kurtulmuş için ise, "TSK’nın içerisinde bazı FETÖ’cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK’ya tavrını mı ortaya koyar” sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen, dönemin Genelkurmay Başkanı’nı, bugünün Milli Savunma Bakanı’nı töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?" ifadesini kullandı.

Arınç son olarak Şamil Tayyar'ın "İmamoğlu’nun görevden alınması, hiç hak etmediği pâye olur. 20 yıllık emeklerimize, bu güzel ülkenin geleceğine yazık olur. Lafım, ortaya. İsteyen istediği payı alır" sözlerine, "Lafı ortaya attım isteyen istediğini üstüne alsın diyen çürük yumurta" diyerek yanıt verdi.

Bahçeli'nin bu sözlerine AKP içinden nasıl bir tepki geleceği merak konusu.