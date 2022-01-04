'Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün' diyen Yiğit Bulut iç hatlardan 'Duty Free'ye girmiş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut'a ilişkin gündem olacak bir iddiayı köşesine taşıdı.

Pehlivan'ın aktardığına göre, "Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün" diyen Bulut, korumaları eşliğinde iç hat yolcusu olmasına rağmen Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki Duty Free mağazasına girerek alışveriş yaptı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Baştan söyleyeyim, görenlerin yalancısıyım.

Bundan birkaç hafta önce, sabahın erken saatleri...

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki Duty Free mağazası...

Bir kasiyerin ağzından “Bu ne saçma şey” sözü duyuldu. Öyle ya, bir iç hatlar yolcusu nasıl oluyordu da sepetini doldurabiliyordu? Sima zaten tanıdıktı, yanındaki korumalar da dikkat çekiyordu.

Her şey ayarlandı. Orada bulunan bir yurtdışı yolcusunun pasaportu rica edildi. Ve nihayetinde sepetteki tütün ürünleri ucuza satın alınabildi.

Kim miydi o hakkı yokken özel muamele gören yolcu?

“Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün” diyen biri vardı ya, işte o!"