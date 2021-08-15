Erdoğan: Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınırında denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü.

Erdoğan, Akar'la görüşmesinin ardından sınır birliklerine seslendi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır."

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