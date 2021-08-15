AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınırında denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü.
Erdoğan, Akar'la görüşmesinin ardından sınır birliklerine seslendi. Erdoğan, şöyle konuştu:
Haber Merkezi
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Pelin Sayılgan
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan: Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınırında denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü.
Erdoğan, Akar'la görüşmesinin ardından sınır birliklerine seslendi. Erdoğan, şöyle konuştu: