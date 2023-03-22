Erdoğan-Şimşek görüşmesi: İpleri koparan 'bürokratları ben atarım' talebi oldu

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, AKP'nin teklifini reddeden eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e daha önce de teklif götürüldüğünü söyledi. Şimşek'in görüşmede "Ekonomiyi kendim yönetirim ve bürokratları ben atarım" dediğini kaydeden Çömez, "Bunlardan anlamamız gereken şu AKP artık yönetemiyor" ifadelerini kullandı.

HalkTV'de katıldığı programda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek görüşmesini değerlendiren Çömez, görüşmenin perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"Aslında Mehmet Şimşek'le 6-7 ay evvel Ankara'da görüştüler. Kiminle görüştüğünü biliyorum, AKP'nin üst düzey yöneticilerinden biriyle görüştü. Bu görüşmede açıkça Mehmet Şimşek 'varım' dedi ama şartlar sundu. Ben AKP çevrelerinden bunu biliyorum. Mehmet Şimşek yalanlarsa görüştüğü ismi de veririm.

Mehmet Şimşek 'kendim yönetirim ve bürokratları ben atarım' dedi. Orada ipler koptu. Buna rağmen aylar sonra yeniden AKP bu hamleyi yaptı. Bu AKP'nin içinde bulunduğu derin paniği yansıtıyor. 6-7 ay evvel konuşmuşsunuz değerlendirmişsiniz bir dahaki görüşmeyi de buna göre yapmaları gerekirdi.

'Aracılar iki tarafa da beklentileri iletmedi'

Belli ki burada aradaki aracılar hem Şimşek'e hem Erdoğan'a bunları aktarmamışlar. Ben eminim Mehmet Şimşek tekliflerini yinelemiştir. Fakat muhtemelen Erdoğan'a Mehmet Şimşek'in beklentileri korkudan, panikten ve endişeden iletilmedi.

Reuters'ın haberi sızdırılmış bu rastgele yapılmadı. Bu kadar büyük hazırlık sonucunda bir açıklama beklenirdi ama içeride 'Madem bunu kabul etmedin biz durumu kurtaralım' dediler ve sadece paylaşımlar yapıldı.

Erdoğan çaresiz ne yapacağını bilmiyor ve son döneminde o günü bekliyor. Bırakın devlet kurumlarını partisini bile yönetemiyor. Partiye eski bir üyenin katılmış olmasını bile yönetemiyor."