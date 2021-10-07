Erdoğan 'sert önlemler' istedi: 'Af yok, görmezden gelemeyiz'

AKP Merkez Yürütme Kurulu önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre toplantıda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler konuşuldu.

AKP’li MKYK üyelerinin birçoğunun, Erdoğan’dan “yaptırım uygulanmasını istediği” kaydedildi.

Bazı MKYK üyeleri, “Teröristlerle öğrenciler arasındaki ayrım belli olsun. Ülkede ikinci bir Gezi hareketi başlatılmak isteniyor. Bunun için de üniversiteler kullanılıyor. Bunlar için gerekirse sert önlemler alınsın. Rektör üzerine düşen görevi yapmalı, yetkisini kullanmalı” görüşünü dile getirdi.

Bir MKYK üyesinin ise “Boğaziçi Üniversitesi’nde zamanında rektörü protesto eden bir öğrencinin, rektör tarafından okuldan atıldığı” örneğini verdiği de ifade edilirken, birkaç MKYK üyesinin ise “öğrenciler için yaptırım uygulamasından çok ortamı yatıştırıcı önlemler alınmasını istedikleri” kaydedildi.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu konuda “sert önlemlerden yana olduğuna” dikkat çekilirken, “Kötü niyetlilere af yok. Onları görmezden gelemeyiz. Türkiye, üniversiteler eliyle terörize edilmeye çalışılıyor” dediği kaydedildi.

'Nato kafa nato mermer'

Toplantıda, Erdoğan’ın, iktidarın uygulamalarını ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu için de “Nato kafa nato mermer” nitelendirmesinde bulunduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun eleştirileri ile ilgili çok sayıda açıklama yaptığını dile getiren Erdoğan’ın, “Anlatıyoruz anlatıyoruz, anlamıyor” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.