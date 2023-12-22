Erdoğan: Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkârlara meydanı boş bırakamayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı. Erdoğan "Daha kararlı duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi ister ekonomist. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkârlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz" dedi.

Erdoğan, "Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının hızlanacağına inanıyoruz. Risk primindeki gerileme, sermaye piyasalarımızda da hissedilecektir. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsanın derinliği artacak" diye konuştu.

'Türkiye'ye borsa üzerinden yabancı sermaye çekmeyi sürdürüyoruz'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. Halbuki başta kıta Avrupası olmak üzere gelişmiş, kalkınmış ülkelerde farklı tablo söz konusudur. Buralarda ne siyasetçiler ülkenin sermaye piyasasını kötüleyerek seçim kazanma hayali kurar ne de sistem böyle bir manipülasyona izin verir.

Türkiye'ye borsa üzerinden yabancı sermaye çekmeyi yani ekonomik büyümesine finansman temin etmeyi sürdürüyoruz. Tüm dünyada risk iştahının düştüğü dönemde uyguladığımız mali programın sonucu olarak Türkiye çekim merkezi vasfını koruyor. 21 yılda 255 milyar dolardan fazla uluslararası yatırım çekmiş ülke olarak önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleşmesine ağırlık vereceğiz. Katılım finans ve İslami yatırım araçları konusunda çok ciddi potansiyel olduğu anlaşılıyor. Vatandaşın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği iklimi tesis etmekte kararlıyız.

'Kaynak akışının hızlanacağına inanıyoruz'

Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının hızlanacağına inanıyoruz. Risk primindeki gerileme, sermaye piyasalarımızda da hissedilecektir. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsanın derinliği artacak."

'Borsa bir oyun alanı değildir'

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Borsa bir oyun alanı değildir” dedi. Şimşek, "Borsa sermaye piyasalarının çok değerli bir kurumudur. Bunun sağlıklı işlemesi bizim için çok önemli. Borsanın sağlıklı işlemesi firmaların sağlıklı finansmana erişiminin en önemli itici gücü olacaktır" ifadesini kullandı.

Bakan enflasyonla ilgiliyse "Aylık enflasyonda ivme kaybı söz konusu. Bu 2024'te daha da ivme kazanacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek" şeklinde konuştu.