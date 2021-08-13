Erdoğan selin vurduğu Bozkurt'a gidiyor: Yine mi çay fırlatacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidecek. Erdoğan'ın selin vurduğu ilçede yine halka çay fırlatıp fırlatmayacağı merak ediliyor.

Haber Merkezi

Rize'de sel bölgesine gidip halka çay fırlatan, sonrasında Marmaris'te yangın bölgesine gidip yine otobüsten halka çay atan Erdoğan, bugün selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine  gidecek.

Erdoğan'ın burada yurttaşlara hitap edeceği belirtilirken, daha önce büyük tepki çeken çay fırlatma olayına devam edip etmeyeceği merak konusu.

Öte yandan Erdoğan'ın bu tip bölgelere yaptığı ziyarette çalışmaları aksattığı eleştirileri de gündeme gelmiş, son Marmaris ziyareti sırasında yardım geçişleri bir süreliğine durmuştu.

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